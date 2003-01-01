الاحتلال يقمع المسيرة الاسبوعية في كفر قدوم

قلقيلية /سما/

اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية مع جنود الاحتلال اوقعت اصابات بالاختناق والرصاص المغلف بالمطاط عقب انتهاء صلاة الجمعة وانطلاق المسيرة الاسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

واكد شهود عيان اصابة احد الشبان بالرصاص المطاطي بالقدم ، واطلاق قنابل الغاز على منازل المواطنين، ما تسبب بحالات اختناق جماعية .

واكد مراد شتيوي منسق المسيرة اتلاسبوعية على ان جيش الاحتلال يمارس القمع المتعمد بحق المشاركين بالمسيرة الاسبوعية ويقوم باقتحام القرية في باقي ايام الاسبوع لمنع استمرار انطلاق المسيرة الاسبوعية المطالبة بحق اهالي القرية باستخدام مدخلهم الرئيس والتواصل مع المحيط الخارجي ".