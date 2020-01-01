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محكمة الاحتلال تمدد توقيف الأسيرة تسنيم وتمنعها من مقابلة محاميها

الجمعة 21 أغسطس 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تمدد توقيف الأسيرة تسنيم وتمنعها من مقابلة محاميها


رام الله /سما/

 رفضت المحكمة العليا للاحتلال، أمس الخميس، الالتماس الذي قدمّه محامي مؤسسة الضمير على قرار منع لقاء المعتقلة تسنيم القاضي لمحاميها، إذ أنهّا لم ترَ محاميها منذ لحظة اعتقالها في تاريخ ٤/٨/٢٠٢٠، بينما مدّدت محكمة سالم العسكريّة توقيفها ٨ أيام إضافيّة لاستكمال التحقيق. ن طالبة الماجستير تسنيم القاضي لا تزال تقبع في مركز تحقيق :بيتاح تكفا" منذ لحظة اع اليوم ، كما مُنعت المعتقلة من لقاء محاميها منذ لحظة اعتقالها حتى الآن، إذ صدر ب اعتقلت تسنيم " 29 عاماً"، من منزلها في مدينة البيرة، فجر يوم الثلاثاء ٤/٨/٢٠٢٠، بعد اقتحامها منزل العائلة وترويعها للأطفال الموجودين في المنزل، وضغطها على العائلة لتسليم ابنها مصطفى "١٨ عاماً"، والذي سلّم نفسه في اليوم نفسه ظهراً في سجن عوفر، لكنها رفضت اطلاق سراح تسنيم .

#محكمة الاحتلال #اسيرة

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