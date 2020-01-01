تجريف أراضٍ للمواطنين في بلدة بروقين

سلفيت /سما/

قامت جرافات الاحتلال بتجريف اراض للمواطنين في بلدة بروقين قضاء سلفيت لاقامة بنية تحتية لمرافق مستوطنة بروخيم التي اقيمت على اراضي القرية وسرقت منها اسمها .

الباحث رائد موقدي في مركز ابحاث الارض يقول :" يتم في الوقت الحاضر تجريف اكثر من 150 دونما من الاراضي الزراعية، بهدف اقامة بنية تحتية لمستوطنة بروخيم التي تتوسع لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية ، وتمت مصادرة الارض بقرارات عسكرية ظالمة بذريعة المصلحة العامة حسب زعمهم ، واقامة شبكات مياه واخرى للمياه العادمة وشبكات كهرباء ، وسيترتب على هذه التوسعة اضرار كبيرة على المزارعين من حيث فقدانهم مصدر رزقهم واضافة اعداد كبيرة من المستوطنين على ارضهم ".

واضاف :" اقامة البنية التحتية المتطورة لمستوطنة بروخيم على حساب اراضي المواطنين سيكون له اثار كارثية من حيث ربط المستوطنات الغربية لمحافظة سلفيت مع بعضها البعض الأمر الذي يجعل الفلسطيني غير قادر على الوصول إلى ارضه ، فهناك خطة استيطانية لخلق مجلس اقليمي موحد في منطقة سلفيت هدفه الاستيلاء على اكبر مساحة من الارض وجلب مئات العائلات من المستوطنين على المنطقة ".