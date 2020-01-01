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فتح باب التسجيل للمواطنين الفلسطينيين العالقين الراغبين بالسفر إلى فرانكفورت أو لارنكا

الجمعة 21 أغسطس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح باب التسجيل للمواطنين الفلسطينيين العالقين الراغبين بالسفر إلى فرانكفورت أو لارنكا


رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل الالكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر الى فرانكفورت أو لارنكا، للالتحاق بأعمالهم واسرهم أو دراستهم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه من المتوقع توفر رحلة الى كل من فرانكفورت، ولارنكا خلال الأسبوع المقبل، علماً بان فتح التسجيل في هذه المرحلة هو بغرض حصر الاعداد فقط.

وحثت الوزارة الراغبين بالسفر على اي من الرحلتين، الدخول الى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation  مشيرة إلى أن المنصة للتسجيل تفتح ابتداء من الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، وتغلق في العاشرة من صباح الأحد المقبل 23 آب/ أغسطس.

#الخارجية والمغتربين #رحلات اجلاء

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