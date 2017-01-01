  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الله لن ينقذك".. شاهد: فيديو يفضح عنصرية الشرطة الأمريكية مع مسلم من ذوي البشرة السوداء!

الجمعة 21 أغسطس 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الله لن ينقذك".. شاهد: فيديو يفضح عنصرية الشرطة الأمريكية مع مسلم من ذوي البشرة السوداء!


وكالات

ظهر مقطع فيديو لرجال شرطة من الولايات المتحدة وهم يتصرفون بعنصرية مع أمريكي مسلم ينحدر من أصول إفريقية، كان قد لقي حتفه عام 2017 أثناء عملية توقيفه.

ويظهر الفيديو الذي نشرته، أمس الخميس، منظمة مجتمع مدني تسمى "المحامون المسلمون"، رجل شرطة يقول "الله لن ينقذك الآن"، ردا على المسلم المنحدر من أصول إفريقية، محمد مهيمن، الذي كان يدعو الله ليساعده لتعرضه لعنف شديد أثناء توقيفه.

وقالت المنظمة المذكورة تعليقا على مقطع الفيديو الذي سجلته الكاميرا المثبتة على جسم الشرطي: "شرطة فونيكس قتلت محمد مهيمن بعد الاستهزاء بعقيدته الإسلامية".

وتعود أحداث هذه الواقعة إلى 4 يناير 2017، حينما قامت قوات الشرطة بتوقيف الأمريكي، من أصول إفريقية، محمد مهيمن، بمدينة "فونيكس" بولاية أريزونا.

وبدأت الأحداث حينما أصر مهيمن على دخول الحمام بإحدى المؤسسات الاجتماعية ببلدة "ماريكوبا" بالمدينة، رفقة كلبه الذي يقوم بخدمته ومساعدته.

غير أن الموظف المسؤول بالمكان رفض ذلك، ما أدى لحدوث مشادة بينهما اقتضت قيام الأول باستدعاء الشرطة، التي جاءت لتوقيف محمد مهيمن الذي قاومهم.

ورغم أن مهيمن كان لا يحمل سلاحا، إلا أنه تعرض لعنف مفرط من رجال الشرطة، حيث قام 4 منهم بطرحه أرضا والضغط على عنقه، ورأسه، وجسمه بأرجلهم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة، رغم أنه كان يصرخ بأنه لا يستطيع التنفس.

وكانت أسرة مهيمن قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة المدينة للحصول على تعويض بمقدار 10 ملايين دولار، حيث تم توجيه الاتهام لعشرة من عناصر الشرطة لتورطهم في الحادث.

المصدر: الأناضول

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: اتصالات لاحتواء التوتر.. ولا تقدم بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و "حماس"

إعلام الاحتلال: إصابة منزل في سديروت جراء سقوط صواريخ وإصابة 4 مستوطنين

غُباش لصحيفة إسرائيلية : "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

صحيفة اسرائيلية: كيف ينظر “حزب الله” وحماس إلى استعداد إسرائيل للرد؟

طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

هنية: ننتظر الإجابة على مطالبنا التي نقلها الوفد المصري لقادة الاحتلال..!

اعلام اسرائيلي يزعم: اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الأخبار الرئيسية

حماس تفاوض تحت النار .. هل غزة على أعتاب جولة تصعيد جديدة؟

الصحة : 4 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ

جيش الإحتلال يستعد للتصعيد و يعزز نشر القبة الحديدية

20200821092212

غُباش لصحيفة إسرائيلية : "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

حماس: المقاومة لن تتردد في خوض المعركة حال استمر التصعيد والقصف