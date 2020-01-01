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الصحة : 4 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ

الجمعة 21 أغسطس 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 4 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في تصريح صحفي، أن حالات الوفاة سجلت في دورا جنوب الخليل وفي مدينة نابلس وفي جبل الزيتون ومخيم شعفاط بالقدس، وقد تم الإعلان عنها سابقاً من مساء أمس وصباح اليوم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت بين المحافظات كما يلي:

محافظة الخليل (140).

محافظة نابلس (10).

محافظة بيت لحم (21).

محافظة قلقيلية (11).

محافظة رام الله والبيرة (42).

محافظة أريحا والأغوار (64).

محافظة طولكرم (17).

محافظة سلفيت (1).

محافظة القدس (151) بينها 27 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في كل من:

محافظة الخليل (346).

محافظة طوباس (1).

محافظة جنين (1).

محافظة نابلس (38).

محافظة اريحا والأغوار (28).

محافظة قلقيلية (3).

محافظة سلفيت (3).

مدينة القدس (120).

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 25 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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