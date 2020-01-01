على مبعدة عشرة أسابيع من «البازار»..عريب الرنتاوي

عشرة أسابيع فقط، باتت تفصلنا عن واحدة من أخطر وأهم انتخابات رئاسية أميركية...عواصم المنطقة، تنتظر من دون ريب رؤية «الدخان الأبيض» يتصاعد من صناديق الاقتراع، ولكل واحدة منها تفضيلاته وترجيحاته...طهران التي اكتوت أكثر من غيرها، بنيران «الضغوط القصوى» التي اعتمدتها ضدها، إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبدو أكثر من غيرها، متلهفة لطي صفحة هذه الإدارة.

عشية الانتخابات الرئاسية، مُنيت واشنطن، بواحدة من أكبر خساراتها الدبلوماسية والمعنوية...ساحتها كانت مجلس الأمن، المنعقد بناء على طلبٍ أميركي، في اجتماع كُرّس لتجديد العقوبات الأممية على إيران، لم تضطر روسيا والصين لاستخدام الفيتو هذه المرة، فلم يحظ المشروع الأميركي «المُخفف جداً» سوى على صوتين اثنين، واحد أشهرته المندوبة الأميركية والثاني لممثل جمهورية الدومنيكان، أما أصدقاء واشنطن وحلفاؤها، بمن فيهم الأوروبيون الثلاثة الكبار: ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، فقد آثروا جميعاً الامتناع عن التصويت.

إن هبّت رياح الانتخابات بما تشتهي سفن جو بايدن، ونائبته وخليفته، كمالا هاريس، فإن لحظة الانفراج في العلاقة بين طهران وواشنطن، تكون قد أزفت، جالبةً معها تداعيات كبرى على الإقليم برمته، وسيشهد بعض أزماته المفتوحة انفراجات «ارتدادية»، وستهبط هذه النتائج والتداعيات، على نحو سيئ على عواصم عدة، عربية وإقليمية، لاسيما تلك التي لم تحسب حساباً للحظة من هذا النوع، وظنّت أن ترامب وإدارته، قدرٌ لا رادّ له، وأنه بمنحه بعض القيادات والحكومات ضوءا أخضر لفعل ما تشاء في شعوبها وجوارها القريب والبعيد، قد أمّن له «بوليصة تأمين» سارية للأبد...هذا سيتغير، ولقد رأينا إرهاصات التغيير في تصريحات بايدن/المرشح، أثارت فزعاً في أنقرة وعواصم عربية عدة، حتى قبل أن تطأ أقدامه عتبات البيت الأبيض.

وبفرض عودة ترامب لولاية ثانية، ليس ثمة ما يؤكد أن «ترامب 2» سيكون نسخة طبق الأصل من «ترامب 1»، وليس ثمة ما ينفي ذلك...الرجل يطلق تعهدات تسير باتجاه مغاير لما دأب على فعله في سني إدارته الأولى...تعهد بتوقيع اتفاق مع إيران وآخر مع كوريا الشمالية، في غضون ثلاثين يوماً على انتخابه...البعض يتحدث عن رغبة دفينة تدهم الرجل لفعل ذلك، قبل الانتخابات، لإعادة «تلوين» صورته وتلميعها...بولتون لا يستبعد انسحاباً عاجلاً من أفغانستان قبل تشرين الثاني، بل وانسحاباً من الأطلسي (الناتو) قبل الاستحقاق الانتخابي...البعض يتحدث عن رغبة في توقيع اتفاق مع كوريا الشمالية قبل هذا التاريخ، واستكماله بعدها...ثمة مفاوضات عميقة مع موسكو لتوقيع اتفاق للحد من الانتشار النووي، قبل الوصول إلى اتفاق أميركي – صيني بهذا الشأن، والبعض لا يستبعد نجاح المبادرة الروسية في إعادة الاعتبار لمجموعة «5+1» وإيران...لنكون أمام خلاصة مفادها: أن الملف الإيراني بأبعاده المختلفة، يبدو مرشحاً للعودة إلى صدارة الاهتمامات، ولكن من بوابة المفاوضات والدبلوماسية هذه المرة، وليس باستعراضات البوارج وحاملات الطائرات وعمليات الاغتيال والتعرض الخشن عبر الوكلاء والحلفاء.

إن عادت واشنطن وطهران، إلى التعاون بدءاً بإحياء الاتفاق النووي، فإن صورة الشرق الأوسط، بتحالفاته وأولوياته، سوف تتغير، وستكون لهذه العودة انعكاسات مباشرة وربما فورية، على الكثير من ملفاته المفتوحة، وقد يفتتح «بازار المقايضات والتسويات الكبرى»: من اليمن حتى «غور الأردن»، ومن لبنان حتى ليبيا، مروراً بسورية والعراق، وسيكون من الصعب على دول عدة، عربية وإقليمية، ممارسة أدوارها ومتابعة سياساتها كالمعتاد.

روائح «صفقات» و«مقايضات» إقليمية ودولية تلوح في الأفق، وثمة ما يشي بأن طهران قد تخرج منها بكثير من الحمص، فيما ستحظى أنقرة بالقليل منه، أما العواصم العربية فالأرجح أنها «ستخرج من المولد بلا حمص».