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وزير خارجية قطر يهاتف عريقات: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الجمعة 21 أغسطس 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية قطر يهاتف عريقات: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس


رام الله / سما /

أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اتصالا هاتفيا بصائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أكد وزير الخارجية القطري موقف بلاده الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ويشار إلى أن اتصال الوزير القطري يأتي وسط التفاعل الدولي على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، في الوقت الذي طالبت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية، أبوظبي، بالتراجع عن الاتفاق.

#قطر #عريقات #فلسطين #السلام

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