الكشف عن فحوى أول وثيقة رسمية بين الإمارات وإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "إسرائيل 24" اليوم الجمعة، بأن أول وثيقة رسمية سيتم توقيعها بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، ستكون حول قضايا الأمن الداخلي.

ولفت الموقع إلى أن إسرائيل تجرى محادثات لتوقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات، بشأن قضايا الأمن الداخلي، ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن مذكرة التفاهم، ستكون أول وثيقة رسمية لترسيخ التعاون بين وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل ووزارة الأمن الداخلي في الإمارات.

وبحسب المصادر فإن "مجال الأمن الداخلي، هو من أهم نقاط الاهتمام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي، فقد قوبل التوجه الإسرائيلي بالتأييد".

ولفت "إسرائيل 24" إلى أن البلدين يرتبان حاليا، للقاء يجمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في البيت الأبيض في واشنطن، لإعلان إبرام الاتفاق بشكل رسمي.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الخميس الماضي، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية أمريكية.

وأعلن نتنياهو أمس خلال حواره مع أعضاء من الجالية اليهودية في الإمارات عبر الفيديو، أنه قد يزور الإمارات هذا العام.

المصدر: إسرائيل 24