جيش الإحتلال يستعد للتصعيد و يعزز نشر القبة الحديدية

القدس المحتلة / سما /

حظر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أي تحرك للمزراعين على طول حدود غزة، كما عمل على تعزيز نشر القبة الحديدية في غلاف غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتصعيد، وأن قيادة الجبهة الجنوبية ستجري اليوم جلسة تقدير موقف، لتقرر استمرار الهجمات بغزة.



ووفقا للصحيفة، قالت حركة حماس، في بيان لها، في أعقاب الهجمات الليلة: "لن نتردد في إدارة معركة مع إسرائيل، في حال استمرار التصعيد".



ولفتت الصحيفة، الى أن حماس، ردت على تهديديات نتنياهو بتجديد الاغتيالات، بأنه "في حال تم العودة الى سياسة الاغتيالات بالقطاع، فسوف نشعل مدينة تل أبيب بالصواريخ".