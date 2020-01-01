تحت عنوان "سلام عليكم"... السفير الإماراتي لدى واشنطن ينشر مقالا جديدا في صحيفة إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

نشر السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، صباح اليوم الجمعة، مقالا جديدا في الصفحة الأولى لصحيفة عبرية.

وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن العتيبة نشر مقالا جديدا في الصفحة الأولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تحت عنوان "شالوم عليكم" (سلام عليكم).

وأكد العتيبة أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط.

وكان يوسف العتيبة قد نشر مقالا في الصحيفة نفسها "يديعوت أحرونوت" العبرية، في الثاني عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، حذر فيه من تداعيات تطبيق مخطط ضم المستوطنات في الضفة الغربية، والذي كان من المفترض تنفيذه في الأول من يوليو/تموز الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".