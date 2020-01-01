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الخارجية الإسرائيلية: إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة عربية أخرى على جدول الأعمال

الجمعة 21 أغسطس 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية: إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة عربية أخرى على جدول الأعمال


القدس المحتلة / سما /

قال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الون اوشفيز، إنه يرجح ويأمل ان تقيم إسرائيل في غضون أسابيع قليلة علاقات دبلوماسية مع دولة عربية أخرى.

وفي اول مقابلة له منذ توليه مهام منصبه أكد اوشفيز لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن اتفاق السلام مع الامارات "له دلالات بعيدة المدى"، معتبرها "اتفاقية استراتيجية، ذات أهمية هائلة لسنوات قادمة، ولا تقل أهمية عن معاهدتي السلام مع مصر والأردن".

وفي حديثه حول ما إذا كانت إسرائيل تجري اتصالات مع دول عربية جديدة، أشار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الى "وجود قائمة تضم دولا محورية يتعين عدم الكشف عن اسمائها حاليا".

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