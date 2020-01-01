حماس: المقاومة لن تتردد في خوض المعركة حال استمر التصعيد والقصف

غزة / سما /

قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة؛ عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن.

وأضاف بيان للحركة صباح الجمعة أن المقاومة لن تتردد في خوض المعركة مع الاحتلال حال استمر التصعيد والقصف والحصار.

وأشار إلى أن رد المقاومة التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن شعبنا حماية مصالحه، والرد المباشر على تصعيد الاحتلال يمثل تأكيدًا على أنها الدرع الحامي لهذا الشعب.

وأكد أن الاحتلال لن يُفلح في كسر إرادة وعزيمة شعبنا ومقاومته التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عن شعبنا والرد على العدوان واستمرار الحصار.