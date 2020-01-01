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عريقات يبحث مع وزير الخارجية القطري التطورات على الساحة الفلسطينية

الجمعة 21 أغسطس 2020 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يبحث مع وزير الخارجية القطري التطورات على الساحة الفلسطينية


اريحا/سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التطورات على الساحة الفلسطينية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد عريقات خلال اتصال هاتفي مع آل ثاني، يوم الخميس، تقدير الجانب الفلسطيني لموقف دولة قطر، والجهود القائمة حاليا لوقف الاعتداء على الأراضي الفلسطينية، والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

بدوره، أكد آل ثاني موقف دولة قطر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام العادل والمستدام، والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

#صائب عريقات #قطر #الامارات #اسرائيل #تطبيع

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