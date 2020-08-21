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إعلام الاحتلال: إصابة مباشرة لمنزل في سديروت جراء صواريخ وإصابة 4 مستوطنين

الجمعة 21 أغسطس 2020 03:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام الاحتلال: إصابة مباشرة لمنزل في سديروت جراء صواريخ وإصابة 4 مستوطنين


غزة / سما /

أعلنت وسائل الإعلام العبرية فجر يوم الجمعة، أنّ منزل أصيب بصاروخ أطلق من غزة، وسقط في سديروت.

وأفادت مصادر عبرية، أنّ منزل في بلدة سديروت أصيب بشكل مباشر، بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة.

ودوت صفارات الانذار، من جديد في المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأفاد ألموغ بوكير من القناة 13، أنّه "أثناء قيام الجيش بهجمات في غزة، دوت صفارات الإنذار في سديروت وسمع دوي محاولات الاعتراض".

وأشارت القناة 13 العبرية، إلى وقوع 4 إصابات في سديروت جراء سقوط الصواريخ أو شظايا صواريخ الاعتراض.

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