عاجل.. ميسي يُبلغ كومان برغبته في مغادرة برشلونة

وكالات / سما /

انتهى قبل قليل، الاجتماع الذي عقده رونالد كومان، مدرب نادي برشلونة الجديد، مع قائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي، وذلك في ظل سعيهما للتخطيط للموسم الجديد.

وقطع ميسي إجازته حتى يجتمع بمدرب برشلونة الجديد، حيث أراد البولجا إبلاغ رونالد كومان بما ستؤول إليه الأوضاع بشأن مستقبله، خصوصاً وأن الهولندي يطمح لتجديد دماء الفريق الكتالوني، عقب الخسارة بثمانية أهداف لهدفين ضد بايرن ميونخ.

وبحسب محطة “راك 1” الإسبانية، فإن ميسي أخبر رونالد كومان بأنه لا يرى مستقبله بشكل واضح في البارسا، وأن رجل البرغوث الأرجنتيني خارج النادي أكثر من داخله، ولكن في الوقت نفسه يعرف ليو صعوبة رحيله، بسبب شروط عقده.