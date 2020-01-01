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"الخارجية": 220 حالة وفاة و4875 اصابة و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

الخميس 20 أغسطس 2020 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 220 حالة وفاة و4875 اصابة و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 220 حالة وفاة (1 السعودية)، و4875 إصابة (29 أمريكا)، و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العائدين من تركيا، ووصول "الأحباب" الذين كانوا عالقين في بنغلادش منذ بداية الجائحة إلى أرض الوطن اليوم الخميس.

كما افادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن سامي أحمد حسين الطويل (61 عاماً) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 69 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من "ميتشغن" و"دالاس" و"اوهايو" و"الينوي". ليرتفع عدد الإصابات إلى 2743 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة اليوم في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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