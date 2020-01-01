إسرائيل: يمكن للفلسطينيين الذين يجددون جوازات سفرهم المرور عبر الجسر

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر إسرائيلية أنه بإمكان الفلسطينيين الذين يجددون جوازات سفرهم المرور عبر الجسر إلى الأردن بدون الحاجة لتنسيق مسبق مع اسرائيل، وإنما بعد إبراز موافقة فردية من السلطة الفلسطينية أو إبراز جواز سفر ساري المفعول والذي تم تزويد الجهات المختصة في إسرائيل بتفاصيله سابقا.

غير ان الفلسطينيين الجدد الذين لم تحدث بياناتهم في إسرائيل لا يمكنهم المرور عبر الجسر .

واضافت القناة السابعة العبرية أن ادارة سجل السكان الفلسطينيين، كما تنص الاتفاقيات المرحلية، تتم من قبل السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عنه. وبالتالي، فإن السلطة الفلسطينية لها صلاحية إصدار بطاقات هوية وجوازات سفر للسكان الفلسطينيين وكذلك إجراء أي تغيير على حالة السكان المسجلة.

وعليه فانه وبمقتضى الاتفاقية تقرر ولغرض المواءمة مع نظم المعلومات الإسرائيلية، يتعين على السلطة الفلسطينية إبلاغ الجهات المختصة في إسرائيل عن أي تغيير أو تحديث في سجل السكان والذي توقف منذ وقف التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل حيث لم تبلغ السلطة الفلسطينية، أي تحديث في سجل السكان وبالتالي فإن أي تغيير قامت به السلطة الفلسطينية بدون الإبلاغ عنه لم يتم تحديثه ضمن نظم المعلومات المعنية. وبمجرد تلقي مثل هذه البلاغات سيتم تحديثها.