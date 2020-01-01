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طولكرم: الشرطة تقبض على صاحب محل اعتدى على موظف لديه بطريقة مهينة

الخميس 20 أغسطس 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: الشرطة تقبض على صاحب محل اعتدى على موظف لديه بطريقة مهينة


طولكرم / سما /

 قبضت الشرطة مساء اليوم على صاحب محل تجاري قام بالاعتداء على موظف لديه بطريقة مهينة ومحطة للكرامة الانسانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بانه وبعد متابعة لفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على شاب بطريقة مهينة.

وبعد البحث والتحري تبين ان من يقوم بالاعتداء هو صاحب محل تجاري في طولكوم وباجراءات المتابعة من قبل ادارة المباحث العامة تم القبض عليه.

واكد ارزيقات انه تم توقيف الشخص لحين احالته الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه اصولا.

#الشرطة #اعتداء

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