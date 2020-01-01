غانتس يوجه رسالة حادة لنتنياهو ولرئيس مجلس الأمن القومي

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الحكومة البديل ووزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، مساء اليوم الخميس، ر"سالة حادة" إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.



ووفقا للصحيفة، أرسل غانتس رسالته بعد الكشف عن قيام نتنياهو وشابات بإداراة محادثات مع قائد سلاج الجو الإسرائيلي، اللواء عمياكام نوركين، لفحص موقفه من قضية بيع طائرات الـ F-35 إلى الإمارات.



ووصف غانتس هذه التصرفات في رسالته، بأنه تجاوز للصلاحيات، وخروج عن الإجراءات المعمول بها.