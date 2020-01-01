اعلام اسرائيلي: اتصالات لاحتواء التوتر.. ولا تقدم بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و "حماس"

القدس المحتلة /سما/

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، إنه في الوقت الحالي لا يوجد تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس من خلال الوسطاء.



وقالت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية: "فشل الوفد المصري في تحقيق الهدوء وغادر المنطقة، إلا أن مصر وقطر تجريان اتصالات عن بعد بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة في محاولة لاحتواء التوتر".

وذكرت أنه يستمر إطلاق البالونات الحارقة نحو غلاف غزة، ويبدو أن حماس مهتمة بالحفاظ على المستوى الحالي من التوتر حيث تنجح في مضايقة "إسرائيل" من خلال الحرائق، بما لا يدفعها لمواجهة كبيرة.

فيما أشارت صحيفة معاريف الاسرائيلية، إلى أن المفاوضات متعثرة بسبب كثرة مطالب حماس

