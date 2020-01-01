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توفي نجله بالأمس.. وفاة مواطن من محافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

الخميس 20 أغسطس 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
توفي نجله بالأمس.. وفاة مواطن من محافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"


رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، وفاة مواطن (71 عاما) من دورا جنوب الخليل في المستشفى الأهلي، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا". وكان ابنه (39 عاما) قد توفي يوم أمس متأثرا بإصابته بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 132.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر اليوم، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و409 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

#وفاة #فيروس كورونا #الصحة الفلسطينية #الخليل #وفيات كورونا #فلسطين

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