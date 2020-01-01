عساف: النار التي أشعلها متطرف يهودي في الأقصى لا تزال تشتعل وتمنع إقامة السلام

رام الله /سما/

قال المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، إن النار التي أشعلها متطرف باسم الدين اليهودي قبل 51 عاما لا تزال مشتعلة، وتقف أمام إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط، وفي فلسطين، كما تحول دون أن يكون هناك حوار بناء وحقيقي وجدي بين الاديان والثقافات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها اتحاد وكالات أنباء دول العالم الاسلامي (يونا) اليوم الخميس عبر تقنية الزووم، حيث وجهت الدعوة لرؤساء الوكالات الرسمية في العالم الإسلامي والسفراء والمندوبين المعتمدين في دول منظمة التعاون الإسلامي، حول "سبل ترسيخ التعايش والوئام بين الديانات والثقافات في ظل جائحة الكورونا".

وأضح عساف أن هذه الندوة يتزامن عقدها مع الذكرى الـ 51 لإحراق المسجد الاقصى المبارك على يد متطرف صهيوني، مشيرا إلى مسلسل الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على دور العبادة الاسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة والتي كان آخرها حرق مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة.

وقال المشرف العام على الاعلام الرسمي، إننا نؤمن بالحوار، ولطالما كانت يدنا ممدودة للسلام والحوار مع الجميع، ولكن مع الأسف كانت تقابلها دولة الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الاستيطان والتهويد، تهويد القدس والمقدسات، مشيرا الى أن الاحتلال هو السبب في كل المشاكل، ويجب ان يزول وأن تقام دولة فلسطينية حرة ومستقلة، لينعم الجميع بالسلام والاستقرار.

وأضاف: إننا في العالم الإسلامي وفي هذه المنطقة من العالم مع الحوار ومع التعايش ولكن نتمنى ان تكون هذه الثقافة موجودة لدى الجميع وليس لدينا فقط.

وأشار عساف الى التطرف الاسرائيلي، والى القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي من أبرزها قانون يهودية الدولة، الذي يحصر حق المواطنة وحق تقرير المصير في فلسطين التاريخية باليهود وحدهم، مؤكدا ضرورة إقامة السلام على اساس العدل والحق والقانون الدولي بهدف نزع فتيل التوترات والازمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد عساف أن أحد أهم شروط نجاح أي حوار بين الديانات والثقافات هو تقبل الآخر واحترامه والاعتراف بحقوقه وليس من طرف واحد فقط، يعني أننا بحاجة إلى طرفين يؤمنان بالحوار بشكل عملي وبالممارسة لا للاستخدام ولتحقيق المكاسب السياسية.

وكان عساف قد قدم الشكر لاتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الاسلامي على تنظيمه هذه الندوة، مشيرا إلى أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، خصوصا وأن الانسانية جمعاء تواجه جائحة كورونا، التي لا تميز بين أحد وآخر من اصحاب الديانات والثقافات، مذّكرا بالرمزية التي تتمتع بها فلسطين في هذا المجال باعتبارها مهد الديانات، ومشيرا إلى أن الجميع مسلمين ومسيحيين ويهود كان يعيش في فلسطين جنبا إلى جنب بسلام ووئام إلى أن جاء المشروع الصهيوني الاستعماري المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي.

ودعا عساف اتحاد وكلات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي إلى تنظيم ندوة خاصة بالقدس وما تتعرض له من مخاطر في المرة المقبلة، مذكرا أن منظمة التعاون الاسلامي قد تأسست إثر حريق المسجد الأقصى.