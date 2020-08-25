  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية والتعليم" بغزة تعلن مواعيد امتحان الشامل النظري والعملي

الخميس 20 أغسطس 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية والتعليم" بغزة تعلن مواعيد امتحان الشامل النظري والعملي


رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن اتمام استعداداتها لتنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس 2020، داخل الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها ستعقد يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 24-25/08/2020 الامتحان بشقه النظري، فيما ستخصص أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس الموافق 25-26-27/08/2020 للشق العملي.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين لهذه الدورة بلغ 1546، فيما بلغ عدد الامتحانات 78 منها 60 امتحان عملي، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وأوضحت أنه تم إعلام المتقدمين بأماكن ومواعيد امتحاناتهم النظرية والعملية من خلال القنوات التالية "إرسال رسائل نصية SMS، ونشر صفحة للاستعلام من خلال الرابط  https://eservices.mohe.ps/shamel/

ونوهت إلى أنه تم إرسال بيانات الطلبة للكليات لعرضها على المواقع الإلكترونية لها، فيما تم عرض جميع بيانات الطلبة ومواعيد الامتحان على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

#التربية والتعليم #امتحان الشامل #الامتحان التطبيقي الشامل

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن تمديد المنحة القطرية لغزة لمدة 6 اشهر إضافية

اعلام اسرائيلي: 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بشأن التصعيد..!

إخفاق الجهود المصرية.. اسرائيل ترفض مطالب المقاومة و غزة تستعدّ للمواجهة

صحفي إسرائيلي: مسؤول فلسطيني طلب مني التشهير بـ"محمد دحلان" مقابل معلومات سرية..!

"المباحث بغزة" تكشف عن ملابسات جريمتي حرق الطفلة "أبو رقعة" و قتل "جبر القيق"

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها..!

فتاة إسرائيلية تتعرض للاغتصاب على يد 30 شخصا

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: اتصالات لاحتواء التوتر.. ولا تقدم بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و "حماس"

توفي نجله بالأمس.. وفاة مواطن من محافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

وزارة الداخلية: إسرائيل تمنع المواليد الجدد من السفر مع ذويهم إلى الخارج

الملك

أول تعليق فلسطيني على تصريحات وزير الخارجية السعودي بشأن مبادرة السلام العربية

الصحة : 4 وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات تعافٍ