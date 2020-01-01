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بعثات الاتحاد الأوروبي تستنكر حكم الإعدام الصادر في غزة

الخميس 20 أغسطس 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعثات الاتحاد الأوروبي تستنكر حكم الإعدام الصادر في غزة


القدس المحتلة /سما/

استنكر ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي بالاتفاق مع ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله حكم الإعدام الذي صدر في قطاع غزة في 18 آب 2020.


وأكدت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله معارضتها الشديدة لتطبيق حُكم الإعدام مهما كانت الظروف. معتبرة ان إلغاء حكم الإعدام يسهم في

وقالت: حماية الكرامة الإنسانية وفي تقدم وتطور حقوق الإنسان. وكما يرى الاتحاد الأوروبي في حكم الإعدام حكماً قاسياً وغير إنساني وأنه لا يُشكل رادعاً للسلوك الإجرامي ويمثل إنكاراً غير مقبولاً للكرامة والنزاهة الإنسانية.


وأضافت: على سلطات الأمر الواقع في غزة الامتناع عن تنفيذ أي حُكم من أحكام الإعدام بحق السجناء وأن تلتزم بقرار تعليق أحكام الإعدام الذي وضعته السلطة الفلسطينية في انتظار

وتابعت: القضاء نهائياً على حكم الإعدام وفقاً للتوجهات العالمية وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

#الاتحاد الاوروبي #حكم الاعدام #غزة

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