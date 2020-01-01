16 إصابة كورونا جديدة في الأردن

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 16 إصابة كورونا جديدة في المملكة منها 2 من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1498 إصابة.

وتوزعت الاصابات، بحسب جابر، على النحو التالي: سائقين أردنيين قدموا عبر حدود العمري، وحالة محلية في محافظة إربد تخضع لاستقصاء، و10 إصابات في محافظة العاصمة، 9 منهم مخالطون لحالات مؤكدة وحالة تحت الاستقصاء، وإصابة في محافظة عجلون مخالطة لحالة مؤكدة، وإصابتين في الزرقاء بعد مخالطة حالة مؤكدة.

كما تم تسجيل حالتيّ شفاء لهذا اليوم، واجراء ٧٧٥٨ فحصاً أجريت هذا اليوم.