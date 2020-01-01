الرئيس الاسرائيلي يكثف جهوده لمنع حل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات

القدس المحتلة /سما/

أجرى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين محادثات مع قادة الأحزاب الإسرائيلية من أجل منع حل الكنيست يوم الاثنين المقبل والذهاب إلى انتخابات.



وأوضحت القناة 7 العبرية أن ريفلين التقى بالوزير يعقوب ليتسمان وتحدث هاتفيا مع عضو الكنيست موشيه غافني وأرييه درعي ووزير الجيش بني غانتس كما ناقش القضية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه معه هذا الأسبوع.



وقال ريفلين إنه من غير المعقول أن تقود الميزانية إسرائيل إلى انتخابات رابعة، مبينا أنها إذا كانت العقبة الوحيدة التي ستجر البلاد لانتخابات فيجب على جميع قادة الائتلاف الحكومي التحلي بالمرونة والمساح بتمرير الميزانية.



وحذر ريفلين من تدني ثقة الجمهور والناخبين في حال الذهاب لانتخابات أخرى، وشعورهم بالقلق مما يحدث.