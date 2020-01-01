خليل الحية: "العدو الاسرائيلي هش ومتناحر بين قياداته"

غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن الشباب هو من سيحرر المسجد الأقصى، مضيفاً: "العدو هش ومتناحر بين قياداته".



وأضاف الحية، خلال اللقاء الختامي لفعالية أكادينية رواد فلسطين: "دور الشباب دور هام ودور الطلاب أهم، نحن نعدكم اليوم لتكونوا قادة المستقبل وقادة الجيل".



وشدد الحية، على ضرورة الاهتمام بالطاقات الشابة وتطويرها وإعطائها المساحات المناسبة لإظهار قدراتها، متابعاً: "الشباب لا يعرف كلل ولا ملل، لذا يجب استثمار طاقاتهم".



ووجه رسالة إلى الشباب بأن يكونوا أصحاب مشاريع في شتى نواحي الحياة، لأن أصحاب المشاريع وقتهم مصيري ويمضي بسرعة ولكن أهدافهم وانجازاتهم عظيمة وواجباتهم أكثر من أوقاتهم، لذا فإن الشباب يجب أن يكونوا أصحاب مشاريع واعية وفكرية وموجهة نحو الطريق السليم.



