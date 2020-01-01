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العالول: فلسطين عنوان حق وعدالة لا بد من انتصارها

الخميس 20 أغسطس 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: فلسطين عنوان حق وعدالة لا بد من انتصارها


رام الله /سما/

التقى محمود العالول" نائب رئيس حركة فتح في مكتبه ظهر اليوم السفير الهولندي لدى دولة فلسطين كيس فان بار، واكد العالول على تقدير حركة فتح للموقف السابق بتصويت البرلمان الهولندي على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي الذي اعتبر خطة الضم الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي، وكان القرار قد طالب الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد "إسرائيل" في حال أقدمت على تنفيذ مخططها، واعتبر ذلك خطوة متقدمة في إطار سياسة الردع وتطبيق الخطوات العملية ذات الاثر الفعال ضد الاحتلال، معتبرا العالول مثل هكذا مواقف هي تأكيد بأن القضية الفلسطينية هي عنوان للحق والعدالة التي يطالب الفلسطينيون بتحقيقها في إطار إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أسس قرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل أكد العالول أن سياقات التطبيع مع دولة الإحتلال قبل أن تتنازل هذه الدولة عن سياسة الإحتلال والإجرام التي تمارسها بشكل يومي، وإن مثل هكذا خطوات هي تضليل ودافعة لإحتقان أكبر سيسود في الشارع العربي والإسلامي.

من جانبه عبر السفير الهولندي عن دعم بلاده لعملية السلام التي تقوم على أساس حل الدولتين، ودعم هولندا للشعب الفلسطيني.

#محمود العالول #حركة فتح

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