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وزارة الداخلية: إسرائيل تمنع المواليد الجدد من السفر مع ذويهم إلى الخارج

الخميس 20 أغسطس 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الداخلية: إسرائيل تمنع المواليد الجدد من السفر مع ذويهم إلى الخارج


رام الله /سما/

قال وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال تمارس الضغط والابتزاز والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتعطل مصالحهم، ومنها عدم السماح للمواليد الجدد بالسفر مع ذويهم إلى الخارج بحجة عدم تسجيلهم في سجل السكان.

وبحسب الوكالة الرسمية، أوضح حرب أن هذه خطوة لتأليب الرأي العام الفلسطيني ضد السلطة الوطنية ومؤسساتها الوطنية، وإحدى أدوات الضغط والابتزاز الذي تمارسه سلطات الاحتلال، وأكثر المتضررين من هذا الإجراء هم الذين ينوون السفر ولديهم مواليد جدد، حيث إن السلطة الوطنية وبعد إعلان الرئيس تجميد كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لم يسجل أي مولود جديد ضمن سجل السكان، وهذا يترتب عليه عدم تمكن المواليد الجدد من السفر، وهذا مخالفة قانونية وإنسانية.

وبين حرب أن مكاتب وزارة الداخلية تقوم بإصدار كافة الوثائق من جوازات سفر وهويات وشهادات وفاة، وسجلت أكثر من 25 ألف مولود جديد منذ إعلان وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وجميع الاوراق هي معترف بها عربيا ودوليا.

وقال: ان الاحتلال يمارس الابتزاز بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا ليس بجديد، مذكّرا أن الاحتلال وخلال الفترات السابقة كان يتعمد إرجاع عدد من المواطنين عن المعابر في قضايا متعددة أخرى.

ودعا حرب أبناء شعبنا للحصول على كافة اوراقهم اللازمة وعدم الالتفات الى الاشاعات التي يروج لها الاحتلال .

 

#وزارة الداخلية #جواز السفر #فلسطين #اسرائيل

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