فريدمان: بيع أسلحة أمريكية للإمارات لن يهدد إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، مساء أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت طائرات أمريكية من طراز"الشبح إف-35" للإمارات.



وجاءت تصريحات فريدمان للصحيفة في أعقاب تقرير نُشر يوم الثلاثاء في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أفاد بأن واشنطن تعتزم بيع طائرات "إف-35" للإمارات في إطار اتفاق الدولة الخليجية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل ستعارض أي مبيعات من هذا النوع للإمارات، فيما أرجعه إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.



وفي حديث للقناة 13 العبرية، اتهم وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف جالانت، خصوم نتنياهو السياسيين بنشر مزاعم كاذبة بأن شراء الإمارات لطائرات "إف-35" الموجودة حاليًا بالفعل في ترسانة الأسلحة الإسرائيلية، جزء من اتفاق تطبيع العلاقات.



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن فريدمان قوله إنه برغم أنه من الممكن افتراضيًا أن تحصل الإمارات يومًا ما على الموافقة على شراء الطائرات "إف-35"، فإن عملية التصنيع والشراء ستستغرق سنوات طويلة.



وأضاف أنه "مع سعي الإمارات للحصول على مزيد من الأسلحة المتقدمة فإن التفاهمات القائمة منذ عقود، والتي تمتنع بموجبها واشنطن عن بيع أسلحة في الشرق الأوسط يمكن أن تقوض التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، ستبقى كما كانت من قبل؛ وينطبق هذا على الطائرات إف-35، التي مُنعت الدول العربية من الحصول عليها".



وقال جالانت في المقابلة مع القناة 13: إن "إسرائيل والولايات المتحدة اختلفتا في السابق بشأن مبيعات أسلحة أمريكية في المنطقة".



وأضاف: "لقد باعوا المقاتلة إف-15 للسعوديين قبل سنوات؛ لم يرق لنا ذلك حينئذ أيضا؛ لكن طوال تلك السنوات، حافظت الولايات المتحدة على تفوقنا النوعي؛ هذا يعني أنه عندما حصل الآخرون على الفئة إف-15 إي، حصلنا نحن على الفئة إف-15 آي، وهي فئة أعلى".