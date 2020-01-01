امين عام اللجان الشعبية يدعو الى تعميم ظاهرة لجان الحراسة من اعتداءات قطعان المستوطنين

رام الله / سما /

دعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي اليوم الخميس جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط في الوطن المحتل وفصائل العمل الوطني والاسلامي كافة وعلى راسها حركتي فتح وحماس الى تعميم ظاهرة اللجان الشعبية المتخصصة بالحراسة والحماية وتفعيلها لتعزيز صمود شعبنا وحمايته ولصد اعتداءات وجرائم وهجمات قطعان المستوطنين في جميع المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية وفي المناطق المستهدفة للمصادرة والتهويد .

واوضح الشيوخي ان شعبنا ليس خرافا للذبح وان لجان الحراسة والحماية في بلدة بورين جنوب نابلس وفي العديد من المناطق القريبة او المحاذية للمستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة عاصمة دولتنا الفلسطينية قد تمكنت من احباط كثير من اعتداءات وجرائم وهجمات قطعان المستوطنين خلال السنوات الماضية وافشلت ايضا قرارات احتلالية بهدم المنازل ومصادرة الاراضي واعتداءات على المقدسات والمؤسسات ومنازل المواطنين واراضيهم وممتلكاتهم .

واستذكر الشيوخي نموذج اللجان الشعبية للحراسة ابان انتفاضة الحجارة المقدسة التي انطلقت في 8-12-1987 حيث استطاع المشاركون في لجان الحراسة من افشال هجمات واعتداءات وجرائم قطعان المستوطنين على بلداتنا ومدننا وقرانا وعلى تجمعاتنا السكانية في جميع محافظات الوطن وكان المشاركون في لجان الحراسه يمثلون العيون الساهرة على امن وسلامة ابناء شعبنا في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية .

وافاد الشيوخي ان جيش الاحتلال عندما يتدخل اثناء قيام قطعان المستوطنين بجرائمهم فانه يحضر من اجل حماية قطعان المستوطنين الذين يقومون باعتداءاتهم وجرائمهم وهجماتهم بعلم وتوجيه من حكومتهم الاحتلالية اليمينية الارهابية المتطرفه وعلى مراى ومسمع ومشاركة جيش الاحتلال في هذه الجرائم التي ترتكب في الليل والنهار بحق ابناء شعبنا وممتلكاتهم وسياراتهم ومزروعاتهم وبحق الشجر والبشر والحجر وبحق المساجد والمدارس والمناطق الاثرية وكل ما هو فلسطيني .

واضاف ان شعبنا صامد ومرابط فوق ارضه بارادته الصلبه وتصميمه على الصمود والبقاء والثبات وعلى الحقوقه الوطنية المشروعة وثوابته الوطنية .

وشدد ان شعبنا العظيم لن يكون خرافا للذبح وسنحمي املاكنا واراضنا ومقدساتنا بلحومنا ودمائنا وبصمودنا وبمقاومتنا الشعبية السلمية ومن حق شعبنا المرابط ان يقاوم العدوان وان يحمي نفسه وارضه وممتلكاته وان يحمي مدنه وقراه ومخيماته وان يحمي قيادته وحقوقه وثوابته الوطنية المشروعة بالغالي وبالنفيس .

واكد ان شعبنا سيبقى صامدا وشامخا ومرفوع الراس خلف قيادته الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي الوحيد وعلى راسها الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت والحقوق الوطنية برغم كل المؤامرات والحصار والاعتداءات والجرائم والمجازر المستمرة المتصاعدة التي تتعرض له قيادتنا وشعبنا من قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال ليل نهار في جميع المحافظات الفلسطينية .

مؤكدا ان شعبنا العظيم وفي مقدمته جميع القوى والفصائل الوطنية والاسلامية لن يقف مكتوف الايدي امام البرامج الاستيطانية الاستعمارية وامام خطة الضم وبرامج التطبيع وصفقة القرن وستتحطم كل البرامج الصهيو امريكية والاحتلالية والاستعمارية على صخرة وحدة سعبنا وصموده وارادته الفولاذية وتصميمه على الثوابت الوطنية خلف قيادته التاريخية الحكيمة .

وفي النهاية اشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف واركان وكوادر وموظفي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة البرامج الاستيطانية والتهويدية الاحتلالية وخطة الضم وبرامج التطبيع وصفقة القرن الصهو امريكية من خلال تعزيز الصمود والمتابعة الميدانية والقانونية والاعلامية الحثيثة لافشال برامج المصادرة والاستيطان والضم الخبيثة .