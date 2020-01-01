كيف تكونين شخصية جذابة؟

وكالات / سما /

الشخصية الجذابة، نقصد بها الجذابة في تعاملها مع الآخرين، ورغبه الآخرين في التعامل معها دائماً، وأينما توجهت تترك أثراً طيباً وحباً لدى الآخرين. لكن ما الذي يجعل مثل هؤلاء الأشخاص أكثر قدرة، من دون أي جهد يذكر، على أن يحظوا بإعجاب الآخرين، بينما يعاني كثيرون منا من أجل ذلك؟ تقول الدكتورة أميرة حبراير، الخبيرة النفسية، إن العالم أليكساندر تودوروف، أستاذ علم النفس بجامعة برينستون بالولايات المتحدة، أكد أن الناس يشكلون أحكامهم حول شخص ما فيما يتعلق بمدى الإعجاب به، ومصداقيته، وكفاءته، بمجرد النظر إلى وجهه لأقل من عشرة أجزاء من الثانية.

مميزات الشخصية الجذابة



1 - تخلص من بعض الصفات:

لكي تُصبح شخصاً أكثر جاذبية يجب عليك أن تتخلص من بعض الصفات التي تقضي على جاذبيه الشخصية، بل تقضي على الشخصية كلها. هذه الصفات هي: الخوف، عدم الثقة بالنفس، الشك.

الخوف: أي تُصبح خائفاً من كل تجربه جديدة تدخل فيها، أو كل شخص جديد تُجبرك الظروف على التعامل معه، يجب عليك إن تكون طبيعياً وتلقائياً ولا تخشى شيئاً.

عدم الثقة بالنفس: وهو إقناع عقلك الباطن بأنك لا تستطيع إنجاز إي شيء وهذا خطأ. فيجب عليك إن تيقن تماماً أنك قادر على إنجاز كل ما يمر عليك، بل وتثبت نجاحك فيه أيضاً.

الشك: هو عدم ثقتك في من أمامك حتى وإن لم تظهر منه أي تصرفات تجعلك تبدأ في الشك به، وهذا أيضاً خطأ عليك أن لا تثق حد الغباء ولا تشك حد القتل، فخير الأمور أوسطها.



2 - اضبط لهجتك وانتقِ عباراتك:

يجب عليك أن تتقن فن الحديث مع الآخرين وتنتقي عباراتك وتضبط لسانك. فلا يخرج من فمك إلا طيباً حتى إذا غضبت أو وصل غضب إلى أقصى حدوده، أخبر من أمامك أنك غاضب ولا تريد تكملة الحديث الآن حتى تهدأ. حاول دائماً استخدام عبارات المدح لمن أمامك، ولا نقصد هنا النفاق، ولكن نقصد المدح أي تكون لبقاً في الحديث. أي تُشعر من إمامك بأنك تهتم به ومعجب بشخصيته وأعماله، فالإنسان بطبيعته يفضل الشخص الذي يقدره ويعطيه حقه على الشخص الذي لا يقدر قيمته وأعماله.

3 - أتقن لغة الجسد واستعن بها:

يجب عليك أن تعلم أن حركات الجسد التي تسمى لغة الجسد من أكثر اللغات تأثيراً على من أمامك وعلى من تتحدث معهم وتتعامل معهم.

فمثلاً إذا سلمت على أحدهم حاول أن تسلم بكل حرارة، وإذا كنت على معرفة بهذا الشخص من قبل، يُفضل أن تعانقه بعض الثواني، فهذا يترك أثراً طيباً في نفوس الآخرين. حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين تربطهم علاقات وصداقات يستخدمون لغة الجسد والعناق فيما بينهم هم أكثر ارتباط من الأصدقاء الذين يتعاملون ببرود مع بعضهم.



4 - كن مبتسماً دائماً

طالما أنك قد تكون قادراً على التحكم في الخصائص الجسدية لوجهك، فإنه من الممكن أن تغير من تعبيرات وجهك وتبتسم. ويقول تودوروف، وفقاً للبيانات التي جمعها، إن الوجه المبتسم يصبح أكثر احتمالاً لكسب ثقة الآخرين.