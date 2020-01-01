  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر.. ضابط مفصول وزوجته المغربية يعذبان طفلة بوحشية

الخميس 20 أغسطس 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. ضابط مفصول وزوجته المغربية يعذبان طفلة بوحشية


وكالات / سما /

قررت قوات الأمن المصرية حبس ضابط شرطة مفصول، متهم بتعذيب طفلة بالغة من العمر 9 أعوام بمساعدة زوجته مغربية الجنسية.

وقام الضابط المفصول وزوجته "بالاعتداء على الطفلة وتعذيبها في أثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما واعتادا على ضربها وإطفاء السجائر في جسدها وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، أنه "تم التواصل مع أحد أقارب الطفلة، والذي أشار إلى أن أبويها منفصلان وأن الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة منزل الضابط المفصول، وأن من تعمل لديهم مارسوا عليها أشكالا كبيرة من العنف الجسدي والتعذيب والحرق".

وتبين من أقوال والد الطفلة أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، قبل أن يتركها له مغادرا.

وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفر الشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

#مصر #طفلة

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بشأن التصعيد..!

بالفيديو: قناة اسرائيلية تكشف الأسباب "السرية" التي دفعت شارون للانسحاب من غزة

صورة: السيسي يصدر أوامر للجيش المصري بالاستعداد القتالي..!

قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى من تصعيد عسكري مع إسرائيل

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها..!

"المباحث بغزة" تكشف عن ملابسات جريمتي حرق الطفلة "أبو رقعة" و قتل "جبر القيق"

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام!

الأخبار الرئيسية

الصحة : 4 وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات تعافٍ

العمادي يعلن تمديد المنحة القطرية لغزة لمدة 6 اشهر إضافية

860x484

استشهاد طفل في دير أبو مشعل غرب رام الله

إخفاق الجهود المصرية.. اسرائيل ترفض مطالب المقاومة و غزة تستعدّ للمواجهة

20200820064745

ترامب: السعودية ستنضم للتطبيع مع اسرائيل ونفحص صفقة إف 35 مع الإمارات