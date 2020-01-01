سامي الشنطي مديرًا فنيًا لنادي التفاح

غزة / سما /

اختار نادي التفاح المدرب سامي الشنطي لتولي تدريب فريق الكرة بالنادي خلفاً للمستقيل بسام أبو الصادق عقب قيادته للصعود لدوري الدرجة الممتازة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مجلس الإدارة مع المدرب.

وسيتم الإعلان رسمياً عن تشكيلة الجهاز المعاون لاحقاً.

وكان الشنطي تولي المهمة مرتين منذ موسم 2016، حيث حقق معه نتائج مميزة.

يذكر أن الشنطي حصل على شهادة التدريب من الدرجة (A)، إلى جانب خبرته من خلال الدورات التي حصل عليها في ألمانيا قبل عدة سنوات.

بدوره، أعلن نادي خدمات رفح- بطل الدوري تشكيل لجنة للتحضير للموسم الكروي المقبل، وضمت كل من خضر الرنتيسي، وجهاد أبو سالم، وكمال أبو عمير.

واتفق نادي نماء الصاعد إلى الدرجة الأولى،مع المدرب طارق عفانة خلفا لإياد دويمة, استعدادا للموسم الكروي وذلك لتدريب حراس المرمى في الفريق الأول.