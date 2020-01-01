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ثلاثة أسرى بمعتقل "عوفر" يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم

الخميس 20 أغسطس 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة أسرى بمعتقل "عوفر" يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الأسرى هم: ماهر الأخرس، ومحمد وهدان، وموسى زهران الذي شرع بإضرابه مؤخرا.

وأضافت ان الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، يخوض إضرابه منذ 25 يوما على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وتابعت الهيئة ان تدهورا طرأ على حالته الصحية، ويعاني حاليا من نقصان في الوزن، وآلام في الجسد وهزال عام، كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم الذي ظهر معه خلال فترة اعتقاله عام 2018، مشيرة إلى أنه أسير سابق وهو أب لستة أبناء.

ويواصل الأسير محمد وهدان من قرية رنتيس شمال غرب رام الله، اضرابه لليوم الـ16 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وكان قد أعلن اضرابه خلال تواجده بمركز توقيف "حوارة" المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ونقله الاحتلال فيما بعد لزنازين "عوفر".

أما عن الأسير موسى زهران، من رام الله، فقد أعلن إضرابه بتاريخ 16 آب/ أغسطس الجاري، رفضا لاعتقاله الإداري، حيث قامت إدارة سجون الاحتلال بزجه بالزنازين بعد إعلان اضرابه بيومين.

#عوفر

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