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الصحة : 4 وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات تعافٍ

الخميس 20 أغسطس 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 4 وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات تعافٍ


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و409 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (67)، محافظة بيت لحم (23) محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (53)، محافظة أريحا والأغوار (45)، محافظة طولكرم (1)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (7)، قطاع غزة (23)، محافظة القدس (167) بينها 38 في الضواحي.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (7)، محافظة الخليل (331)، محافظة طولكرم (7)، محافظة نابلس (9)، محافظة سلفيت (3)، محافظة أريحا (7)، محافظة جنين (6)، مدينة القدس (39).

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في محافظة الخليل، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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