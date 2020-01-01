شاهد..إيران تكشف عن صاروخ "أبو مهدي المهندس" يصل مداه إلى أكثر من ألف كم

طهران /وكالات /

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن تصنيع صاورخ جديد أطلقت عليه اسم "أبو مهدي المهندس"، وقالت إن مداه يفوق ألف كيلومتر.

وقالت الوزارة إن "أبو مهدي المهندس" هو صاروخ كروز بحري قادر على تخطي منظومات دفاع الأعداء، ويطلق من الأعماق وسيتم تزويد القوات البحرية به قريبا.

كذلك أعلنت أنها طورت صاروخ "ذو الفقار" ليصل مداه إلى 1400 كيلومتر.

وأوضحت الوزارة أن صاروخ "ذو الفقار" كان يصل مداه إلى 700 كيلومتر فقط، واستخدم في استهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني، وكذلك استخدم لقصف تنظيم "داعش" في سوريا ردا على الهجوم، الذي استهدف العرض العسكري في الأهواز.

كذلك أزاحت الوزارة الستار عن خط إنتاج محرك طائرات محلي الصنع من طراز "موج" يستخدم في المقاتلات الإيرانية "كوثر" و"الصاعقة" و"آذرخش".