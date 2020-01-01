آبل تصبح أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار

وكالات / سما /

أصبحت شركة آبل، امس الأربعاء، أول شركة عامة في الولايات المتحدة تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار، لتتضاعف قيمتها خلال حوالي عامين، بفضل الارتفاع السريع لسعر السهم خلال الأشهر الستة الماضية بشكل خاص.

وارتفع سعر سهم شركة التكنولوجيا خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 65ر468 دولار للسهم، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى هذا المستوى التاريخي قبل أن يتراجع السهم قليلا ليسجل في ختام التعاملات 83ر462 دولار وهو ما يعني ارتفاعه بنسبة 13ر0 في المئة مقارنة بسعره في ختام تعاملات أمس.

يذكر أن سهم آبل انتعش بقوة بعد تراجعه إلى224 دولار يوم 23 آذار/مارس الماضي في ذروة تراجع أسواق المال بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين، أصبح سهم آبل واحدا من الأسهم الأساسية التي ساعدت مؤشر إس أند بي 500 في الوصول إلى ارتفاع قياسي خلال الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن الشركة الوحيدة الأخرى المدرجة في البورصة والتي وصلت قيمتها إلى 2 تريليون دولار هي شركة النفط السعودية أرامكو.

ورغم ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي تحطم فيها آبل رقما قياسيا في وول ستريت، ففي عام 2018، أصبحت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كاليفورنيا، أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت كل من أمازون ومايكروسوفت وشركة "ألفابيت"، الشركة القابضة لشركة جوجل، عتبة التريليون دولار.

كانت آبل أعلنت الشهر الماضي اعتزامها تقسيم كل أسهمها بنسبة أربعة إلى واحد وهو ما يعني ان كل مساهم سيحصل على 4 اسهم مقابل كل سهم يممتلكه في الشركة وهو ما سيؤثر على سعر السهم وليس على القيمة السوقية للشركة.