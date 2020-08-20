شاهد.. يديعوت : غزة تفتح مياه الصرف الصحي تجاه المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن بلديات غزة تعمّدت تصريف مياه الصرف الصحي تجاه مستوطنات الغلاف المقابلة لحدود شمال القطاع.

وبحسب الموقع، فإن مياه الصرف الصحي تدفقت بشكل كبير في محيط كيبوتس ناحال حانون ضمن المجلس الإقليمي المسمى شاعر هنيغف.

وأشار إلى أن توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غزة بسبب أزمة الكهرباء، كان سببًا في تدفق مياه الصرف الصحي للكيبوتسات المجاورة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه السياسة من قبل الجهات المختصة بغزة، حيث تعمدت فعل ذلك خلال جولات تصعيدية سابقة لإجبار الاحتلال على العودة للتفاهمات، وكأداة ضغط رفضًا لتشديد الحصار.