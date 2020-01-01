اسرائيل: كابنيت كورونا يناقش الإغلاق في الأعياد

القدس المحتلة / سما /

سيناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الكورونا، اليوم الخميس، فرض إغلاق لمدة 4 أسابيع خلال فترة الأعياد اليهودية التي ستبدأ نهاية الشهر المقبل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الخطة التي ستطرح من قبل منسق شؤون الكورونا روني غامزو، تنص على تقييد الخروج من المنزل حتى مسافة 500 متر، وإغلاق الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه إلى جانب خفض حجم التجمهر.

ووفقًا للهيئة، فإن هناك ترجيحات برفض تقييد حركة مسافة الخروج من المنزل، خاصةً وأنه لا توجد زيادة كبيرة على أعداد المصابين عن تلك التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة.