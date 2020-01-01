هيئة الأسرى: اجراء عملية زرع أنبوب بلاستيكي بالرقبة للأسير أبو وعر

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ما تسمى "مستشفى سجن الرملة" أجرت قبل أيام عملية زرع أنبوب بلاستيكي في الرقبة للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية، وذلك لمساعدته على التنفس.

وبينت الهيئة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن الأسير أبو وعر لا يتلقى حاليا أيا من أنواع الأدوية أو العلاجات ويتناول المسكنات فقط.

وأوضحت الهيئة، أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، وقد خضع لعدة جلسات للعلاج الإشعاعي، بعد اهمال طبي متعمد من قبل ادارة سجون الاحتلال.

ولفتت الى أن الأسير يعاني من سرطان بالحنجرة والحلق، أدى الى فقدانه كثيرا من وزنه وصعوبة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس.

وأشارت الهيئة الى ان الاسير ابو وعر أجرى اول من أمس مكالمة هاتفيه مع عائلته، وذلك بعد التماس تقدم به محامو الهيئة الى محكمة الاحتلال في الرملة.