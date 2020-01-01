  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: اجراء عملية زرع أنبوب بلاستيكي بالرقبة للأسير أبو وعر

الخميس 20 أغسطس 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ما تسمى "مستشفى سجن الرملة" أجرت قبل أيام عملية زرع أنبوب بلاستيكي في الرقبة للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية، وذلك لمساعدته على التنفس.

وبينت الهيئة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن الأسير أبو وعر لا يتلقى حاليا أيا من أنواع الأدوية أو العلاجات ويتناول المسكنات فقط.

وأوضحت الهيئة، أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، وقد خضع لعدة جلسات للعلاج الإشعاعي، بعد اهمال طبي متعمد من قبل ادارة سجون الاحتلال.

ولفتت الى أن الأسير يعاني من سرطان بالحنجرة والحلق، أدى الى فقدانه كثيرا من وزنه وصعوبة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس.

وأشارت الهيئة الى ان الاسير ابو وعر أجرى اول من أمس مكالمة هاتفيه مع عائلته، وذلك بعد التماس تقدم به محامو الهيئة الى محكمة الاحتلال في الرملة.

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بشأن التصعيد..!

بالفيديو: قناة اسرائيلية تكشف الأسباب "السرية" التي دفعت شارون للانسحاب من غزة

صورة: السيسي يصدر أوامر للجيش المصري بالاستعداد القتالي..!

قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى من تصعيد عسكري مع إسرائيل

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها..!

"المباحث بغزة" تكشف عن ملابسات جريمتي حرق الطفلة "أبو رقعة" و قتل "جبر القيق"

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام!

الأخبار الرئيسية

العمادي يعلن تمديد المنحة القطرية لغزة لمدة 6 اشهر إضافية

860x484

استشهاد طفل في دير أبو مشعل غرب رام الله

إخفاق الجهود المصرية.. اسرائيل ترفض مطالب المقاومة و غزة تستعدّ للمواجهة

20200820064745

ترامب: السعودية ستنضم للتطبيع مع اسرائيل ونفحص صفقة إف 35 مع الإمارات

الاحتلال يقصف فجر اليوم 4 مراصد للمقاومة في القطاع