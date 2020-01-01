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أرسنال يستعيد محمد النني بعد انتهاء إعارته لبشكتاش

الخميس 20 أغسطس 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يستعيد محمد النني بعد انتهاء إعارته لبشكتاش


وكالات / سما /

سيعود النجم المصري الدولي محمد النني لفريقه أرسنال خلال اسبوع وذلك بعد انتهاء إعارته لفريق بشكتاش التركي.

وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن لاعب الوسط المصري الذي أمضى موسم 2019/2020 مُعاراً للفريق التركي قدم أداءً رائعاً في مركزه، وشارك في 34 مُباراة في كافة المُسابقات، وسجل مع الفريق هدفاً وصنع أربعة.

ولفت التفرير إلى أن النني سيبدأ فترة الإعداد للموسم مع الجانرز، وأشارت إلى أن أدائه الرائع مع الفريق التركي جذب له اهتمام عدد من الأندية هناك مثل جالاطاسراي وفنربخشة وطرابزون سبور.

ويبقى أمام النني الذي سبق له اللعب لنادي المقاولون العرب المصري وبازل السويسري اختباراً هاماً أمام مُدربه ميكل أرتيتا لإثبات أحقيته بأن يكون فرداً في المجموعة التي ستكون مُكلفة بتنفيذ رؤية الخبير الإسباني داخل قلعة الجانرز.

ويأمل الجمهور أن يكون لقب بطل كأس الاتحاد الإنجليزي الذي تحقق نهاية الموسم بداية لعودة الفريق من جديد لسكة الانتصارات التي غابوا عنها كثيراً.

#أرسنال #محمد النني #بشكتاش

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