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ماذا قال جوارديولا لرونالد كومان بعد توليه تدريب برشلونة؟

الخميس 20 أغسطس 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال جوارديولا لرونالد كومان بعد توليه تدريب برشلونة؟


وكالات / سما /

كان وصول رونالدو كومان لتدريب برشلونة مثيراً للاهتمام بالنسبة لجميع مشجعي ولاعبي البارسا القدامى لما يملكه اللاعب الهولندي من تاريخ مع البلاوجرانا.

وجاء كومان بدلاً من المدرب السابق كيكي سيتيين لاستلام قيادة الدفة الفنية للنادي الكاتالوني بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2/8.

ورحب المدير الفني التاريخي ونجم برشلونة السابق بيب جوارديولا بوصول كومان لتدريب برشلونة، حيث يعتبر كومان رمزاً لمشجعي البارسا وهو اللاعب الذي أهداهم أول كأس بدوري الأبطال بعد هدفه في النهائي ضد سامبدوريا في عام 1992.

نشر كومان على حسابه الرسمي على شبكة تويتر فيديو به ما يشبه الترويج لبداية مسيرته كمدرب مع برشلونة، وكتب عليه : “أنا سعيد بعودتي إلى المنزل”.

بينما علق جوارديولا الذي زامل كومان في الملاعب عبر حسابه الرسمي على بداية مسيرة الهولندي كمدرب في ملعب كامب نو وكتب لكومان : “كل توفيق العالم لك، رونالد”.

لعب كومان بقميص فريق برشلونة في الفترة ما بين عامي 1989 و1995 وحقق معهم لقب الدوري الإسباني 4 مرات إضافة للقبي دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي.

#برشلونة #جوارديولا #رونالد كومان

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