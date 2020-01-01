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برشلونة يضحي باثنين من أعمدة الفريق للتعاقد مع لاوتارو

الخميس 20 أغسطس 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يضحي باثنين من أعمدة الفريق للتعاقد مع لاوتارو


وكالات / سما /

ادعت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة قرر إدراج الثنائي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس في صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مارتينيز لتدعيم خط الهجوم في ظل تقدم سواريز بالسن وتراجع مستواه قليلاً، لكنه المهمة ليست سهلة في ظل إصرار إنتر ميلان على بيع اللاعب مقابل 111 مليون يورو، وهو مبلغ كبير على النادي الكاتالوني الذي يعاني من أزمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهناك توقعات أن تحدث تغييرات جذرية في برشلونة خلال الفترة القادمة بعد الهزيمة المذلة من بايرن ميونخ التي أطاحت بالمدرب كيكي سيتيين ومنحت الفرصة لرونالد كومان لخلافته.

وذكرت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية نقلاً عن مصادر إيطالية أن برشلونة وإنتر ميلان اتفقا على إدراج سواريز وبوسكيتس في صفقة مارتينيز نظراً لعدم قدرة البرسا على تحمل التكاليف المالية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو استعرض يوم أمس بعض الأسماء التي لا ينوي النادي بيعها هذا الصيف، ولم يكن اسم سوايز وبوسكيتس ضمن القائمة، وبالتالي استنتجت شبكة كالتشيو ميركاتو أن هذا مؤشر قوي على إمكانية رحيل اللاعبين.

كما أعترف تشافي فيلاجوانا مدير برشلونة بإمكانية التخلي عن بعض اللاعبين الأساطير في النادي، الأمر الذي يزيد من تكهنات مبادلة سواريز وبوسكيتس بلاوتارو.

#لاوتارو مارتينيز #برشلونة #سواريز #بوسكيتس

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