  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُمعن التنكيل بالأسرى ويتعمد إذلالهم أثناء اعتقالهم

الخميس 20 أغسطس 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال تُمعن التنكيل بالأسرى وتتعمد اهانتهم وإذلالهم أثناء عملية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق الاسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال تخضع الأسرى لمختلف أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، وذلك لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.

ونقلت الهيئة، افادتين لشابين جرى اعتقالهما مؤخرا وزجهما في معتقل "مجدو"، يوضحان ظروف اعتقالهما وسير عمليات التحقيق معهما في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وروى الشاب عماد الدين شحادة (24 عاما) تفاصيل اعتقاله لمحامية الهيئة، مشيرا إلى أنه تم ايقافه بعد مداهمة منزله فجرا بمخيم عين شمس بمدينة طولكرم، حيث تم تقييده وتعصيب عينيه ونقله إلى مركز تحقيق الجلمة، وهناك تم تفتيشه تفتيشا عاريا، ومن ثم خضع لتحقيق قاس تخلله صراخ وشتائم قذرة.

وأوضح شحادة أنه طوال فترة التحقيق كان مشبوحا على كرسي صغير، كما تم تهديده من قبل المحققين بإبقائه بالزنازين ذات الظروف الصعبة، في حال لم يعترف بالتهم الموجهة ضده، وحُقق معه لمدة شهر حرم خلالها من رؤية محام، وفيما بعد جرى نقله إلى "مجدو" حيث يقبع الآن.

أما الشاب هشام دويكات (21 عاما) من بلدة روجيب قضاء نابلس، جرى اعتقاله من مكان عمله ببلدة الطيرة داخل أراضي الـ48، وبعدها تم تقييده ونقله إلى مركز توقيف "بتاح تكفا" لاستجوابه، وهناك تم التنكيل به حيث تعمد المحققون الصراخ بوجهه وشتمه بأقذر المسبات، وبقي بالزنازين ذات الظروف السيئة لمدة (22 يوما) وبعدها تم نقله لمعتقل "مجدو".

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بشأن التصعيد..!

بالفيديو: قناة اسرائيلية تكشف الأسباب "السرية" التي دفعت شارون للانسحاب من غزة

صورة: السيسي يصدر أوامر للجيش المصري بالاستعداد القتالي..!

قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى من تصعيد عسكري مع إسرائيل

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها..!

"المباحث بغزة" تكشف عن ملابسات جريمتي حرق الطفلة "أبو رقعة" و قتل "جبر القيق"

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام!

الأخبار الرئيسية

العمادي يعلن تمديد المنحة القطرية لغزة لمدة 6 اشهر إضافية

860x484

استشهاد طفل في دير أبو مشعل غرب رام الله

إخفاق الجهود المصرية.. اسرائيل ترفض مطالب المقاومة و غزة تستعدّ للمواجهة

20200820064745

ترامب: السعودية ستنضم للتطبيع مع اسرائيل ونفحص صفقة إف 35 مع الإمارات

الاحتلال يقصف فجر اليوم 4 مراصد للمقاومة في القطاع