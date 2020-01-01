  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حرق الأقصى.. حماس: سنقاوم أي اعتداء

الخميس 20 أغسطس 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرق الأقصى.. حماس: سنقاوم أي اعتداء


غزة / سما /

 تمر يوم غد الجمعة (21 آب/ اغسطس) الذكرى الـ51 لقيام المتطرّف مايكيل دينيس بإحراق الجناح الشرقي في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة عام 1969.

وأتت النيران في حينه على واجهات المسجد الأقصى وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت. وبلغت المساحة المحترقة من المسجد أكثر من ثلث مساحته الإجمالية، حيث احترق ما يزيد عن 1500 متر مربع من المساحة الأصلية البالغة 4400 متر مربع، وأحدثت النيران ضررًا كبيرًا في البناء والأعمدة والأقواس والزخرفات القديمة.

وتسبب الحريق بسقوط سقف المسجد، وسقط كذلك عمودان رئيسان مع القوس الحامل للقبة، كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والمحراب والجدران الجنوبية، وتحطم 48 شباكًا من الشبابيك المصنوعة من الجبس والزجاج الملون، واحترق السجاد وكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

وتولت لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية إزالة آثار الحريق وترميمه وإعادة صنع منبر صلاح الدين الأيوبي، من خلال فريقها الفني المتكامل الذي بدأ عمله مطلع 1970.

وأقدم عضو الكنيست الإسرائيلي "يهودا غلـيك" ومستــوطنــون، صباح اليوم، على النفخ بالبوق، وتأدية طقوس على جبل الزيتون المشرف على المسجد الأقصى.

وقالت حركة حماس في بيان، اليوم، إن المسجد الأقصى هو خط أحمر، وأي اعتداء عليه سيوَاجه بمقاومة باسلة من شعبنا الذي لن يسمح للنار أن تمتد إليه مرة أخرى.

واعتبرت أن وحدة الكلمة والموقف للشعب الفلسطيني هي السلاح القوي لمواجهة الاحتلال ومخططاته الخبيثة، وجددت التأكيد على أن عمليات التطبيع مع الاحتلال مرفوضة رفضًا قاطعًا، ولن تعدو كونها طعنة في قلب القضية الفلسطينية، وخيانة للمسجد الأقصى والقدس وفلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بشأن التصعيد..!

بالفيديو: قناة اسرائيلية تكشف الأسباب "السرية" التي دفعت شارون للانسحاب من غزة

صورة: السيسي يصدر أوامر للجيش المصري بالاستعداد القتالي..!

قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى من تصعيد عسكري مع إسرائيل

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها..!

"المباحث بغزة" تكشف عن ملابسات جريمتي حرق الطفلة "أبو رقعة" و قتل "جبر القيق"

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام!

الأخبار الرئيسية

العمادي يعلن تمديد المنحة القطرية لغزة لمدة 6 اشهر إضافية

860x484

استشهاد طفل في دير أبو مشعل غرب رام الله

إخفاق الجهود المصرية.. اسرائيل ترفض مطالب المقاومة و غزة تستعدّ للمواجهة

20200820064745

ترامب: السعودية ستنضم للتطبيع مع اسرائيل ونفحص صفقة إف 35 مع الإمارات

الاحتلال يقصف فجر اليوم 4 مراصد للمقاومة في القطاع