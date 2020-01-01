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أبرز معارض روسي يدخل المستشفى بحالة حرجة إثر تعرضه للتسمم

الخميس 20 أغسطس 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز معارض روسي يدخل المستشفى بحالة حرجة إثر تعرضه للتسمم


وكالات

نقل زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، إلى العناية المركزية في المستشفى بعدما تعرض "لتسمم" كما يبدو، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمه، اليوم الخميس، على تويتر.

وقالت المتحدثة كيرا يارميش إن نافالني (44 عاما) كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

ونقلت كالة تاس للأنباء عن كبير الأطباء في مستشفى في مدينة أومسك في سيبيريا الذي يعالج فيه نافالني، أن حالته حرجة.

وفي وقت سابق، اليوم، قالت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش إنه يرقد فاقدا الوعي في الرعاية المركزة بعدما ظهر عليه ما يشبه أعراض التسمم.

وأضافت على مواقع للتواصل الاجتماعي منها تويتر وتليغرام أنه بعد هبوط الطائرة في أومسك، نُقل نافالني إلى المستشفى.

وقالت "نظن أن أليكسي تعرض للتسمم بشيء وضع في كوب من الشاي... هذا هو الشيء الوحيد الذي شربه هذا الصباح".

وأمضى نافالني، وهو محام ونشط في محاربة الفساد، عدة فترات في السجن خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين.

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