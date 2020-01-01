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استشهاد طفل في دير أبو مشعل غرب رام الله

الخميس 20 أغسطس 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل في دير أبو مشعل غرب رام الله


رام الله / سما /

 أعلن مجلس محلي دير أبو مشعل غرب رام الله، صباح الخميس، استشهاد الطفل محمد ظامر حريز (16 عامًا) بعد أن أصابه جنود الاحتلال الليلة الماضية بجروح خطيرة.

وأطلق جنود الاحتلال الليلة الماضية النار على ثلاثة فتية، على الخط الالتفافي المقابل للقرية "خط 64".

وحتى الآن لم تقرر سلطات الاحتلال تسليم جثمان الطفل الشهيد.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، الليلة الماضية بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل، وتم نقل إصابتين إلى المستشفى الاستشاري، فيما احتجزت قوات الاحتلال المصاب الثالث.

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