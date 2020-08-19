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السفارة الإسرائيلية في الخليج "تفاجئ" متابعيها بمقطع فيديو هو الأول في التاريخ

الخميس 20 أغسطس 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الإسرائيلية في الخليج "تفاجئ" متابعيها بمقطع فيديو هو الأول في التاريخ


القدس المحتلة / سما /

قالت السفارة الإسرائيلية الافتراضية في دول الخليج، إنها فاجأت متابعيها بعدما نشرت مقطع فيديو لاتصال هاتفي بين إسرائيل والإمارات، والذي يعتبر الأول من نوعه في التاريخ، عقب تدشين خطوط الهاتف بين الدولتين.

وقالت السفارة الإسرائيلية على صفحتها الرسمية عبر "تويتر": "بعد تدشين خطوط الهاتف بين إسرائيل والإمارات قررنا مفاجأة أحد متابعينا على شبكات التواصل، استمعوا للحديث العفوي بين لورينا الإسرائيلية وعلي الإماراتي".

​وبدأ، يوم الأحد الماضي، تشغيل الاتصالات المباشرة بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة في التاريخ، بعد الإعلان عن اتفاق السلام المبرم بين البلدين، وأجرى وزيرا خارجية إسرائيل غابي أشكنازي، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، أول اتصال رسمي بين البلدين، وذلك قبل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات الذي أعلن عنه الخميس الماضي.

وقال أشكنازي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تحدثت اليوم مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، قررنا معا إنشاء قناة اتصال مباشر قبل توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين وقررنا الاجتماع قريبا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

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